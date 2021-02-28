Российский вертолёт Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии

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RT
Российский вертолёт Ми-35 совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Российский вертолёт Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Экипаж вертолёта Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни лётчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолёту не было», — говорится в сообщении министерства, поступившем в распоряжение RT.

Как пояснили в ведомстве, вынужденная посадка была совершена по техническим причинам при выполнении планового полёта на воздушное патрулирование территории Хасеке.

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