Российский вертолёт Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии

Российский вертолёт Ми-35 совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Экипаж вертолёта Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни лётчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолёту не было», — говорится в сообщении министерства, поступившем в распоряжение RT.

Как пояснили в ведомстве, вынужденная посадка была совершена по техническим причинам при выполнении планового полёта на воздушное патрулирование территории Хасеке.