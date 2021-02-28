В Германии за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявлено 7890 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 442 336 случаев COVID-19.
Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За сутки в ФРГ скончались 157 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 70 045.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.
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