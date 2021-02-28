Мадуро высказался об отношениях Венесуэлы с Испанией

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро высказался об отношениях Венесуэлы с Испанией.

«Мы глубоко пересмотрим отношения с Испанией, на всех уровнях — достаточно агрессии с их стороны», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Отмечается, что президент Венесуэлы призвал вице-президента Дэлси Родригес и главу МИД Хорхе Арреасу начать действовать в этом направлении.

«Вон из Латинской Америки, канцлер Испании. Go home, министр иностранных дел, хватит унижений в отношении Венесуэлы, лицемерия, злоупотреблений, двойных стандартов министра иностранных дел Испании в пользу колумбийских военизированных формирований, правительства Колумбии, расправ и массовых убийств», — добавил Мадуро.

Ранее МИД Венесуэлы вручил ноты протеста послам Франции, Германии, Нидерландов и Испании, подчеркнув, что эти государства действуют с особым умыслом, поощряя новые санкции в отношении Боливарианской Республики.

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