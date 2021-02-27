МИД Сирии призвал Совбез ООН остановить «агрессию» США

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МИД Сирии призвал Совет Безопасности ООН принять немедленные меры, чтобы остановить «агрессию» США на сирийской территории. Как передаёт SANA, ведомство направило письмо в СБ ООН.
МИД Сирии призвал Совбез ООН остановить «агрессию» США
  • Reuters

В документе говорится, что военная авиация США нанесла в ночь на 26 февраля удары по сирийским позициям в провинции Дейр эз-Зор вблизи границы с Ираком, что является нарушением международного права и Устава ООН.

«Эта агрессия стала новым эпизодом серии неоднократных нападений американских войск под надуманными предлогами или постыдными оправданиями, которыми официальные лица администрации США хвастаются со своих платформ в Вашингтоне», — отмечается в послании.

Как подчеркнули в ведомстве, такие действия ведут к эскалации напряжённости в регионе.

В ночь на 26 февраля военные США по указанию президента Джо Байдена нанесли авиаудары по объектам в Сирии, которые, как утверждают в Пентагоне, использовались поддерживаемыми Ираном военизированными группировками.

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