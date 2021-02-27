Fox News: США повысили уровень угрозы для своих военных в Ираке

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Власти США предупредили американских военнослужащих в Ираке о повышенном уровне опасности на фоне нанесённого удара в Сирии.
Fox News: США повысили уровень угрозы для своих военных в Ираке
  • Reuters

Как сообщил Fox News со ссылкой на источники, повышенный уровень опасности будет действовать по меньшей мере несколько дней.

В сообщении говорится, что такой шаг «считается обычной мерой предосторожности с учётом текущих условий на земле».

Как заявил источник, на военно-воздушной базе Балад, которая подверглась обстрелу в конце прошлой недели, разрешены передвижения с 18:30 до 5:00 только в рамках выполнения важных задач.

Ранее Пентагон подтвердил удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джо Байдена.

В США заявили, что удар был совершён в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

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