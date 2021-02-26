В Афганистане выразили надежду на мирные переговоры с талибами

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Афганистан надеется, что представители движения «Талибан»* в ходе встречи в Дохе продемонстрируют настрой на обсуждение мирного процесса, заявил глава МИД страны Мохаммад Ханиф Атмар.
В Афганистане выразили надежду на мирные переговоры с талибами
  • Reuters

«Мы надеемся, что в этот раз талибы* продемонстрируют приверженность мирному процессу», — цитирует РИА Новости Атмара.

Он отметил, что талибы вернулись за стол переговоров, которые возобновились два дня назад.

Глава МИД также выразил надежду, что со стороны «Талибана» будут приняты практические меры, которые позволят перейти к обсуждению повестки переговоров.

9 февраля глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что представители «Талибана» покинули переговоры о мире в катарской столице.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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