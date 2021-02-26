Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 250 тысяч

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Число летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией в Бразилии увеличилось за сутки на 1541, до 251 498.
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 250 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский Минздрав.

Общее число инфицированных в стране выросло за 24 часа на 65 998, до 10 390 461. Выздоровели свыше 9,3 млн пациентов, активных случаев заболевания насчитывается порядка 815 тыс. На 100 тыс. жителей приходится 4944 случая заражения и 120 летальных исходов.

Накануне сообщалось, что число летальных исходов пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом, в Бразилии увеличилось за сутки на 1428, до 249 957.

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