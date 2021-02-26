ЕС объявил о высылке постоянного представителя Венесуэлы

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Евросоюз объявил постоянного представителя Венесуэлы при ЕС персоной нон грата в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС.
ЕС объявил о высылке постоянного представителя Венесуэлы
  • Reuters

«По инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Совет ЕС сегодня согласился на объявление главы миссии Венесуэлы при ЕС персоной нон грата», — приводит РИА Новости заявление дипслужбы Евросоюза.

Отмечается, что решение принято в ответ на аналогичный шаг Каракаса.

Ранее Венесуэла объявила посла Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата в ответ на новые санкции ЕС.

22 февраля Евросоюз включил в санкционный список по Венесуэле ещё 19 официальных лиц.

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