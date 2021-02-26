ЕС объявил о высылке постоянного представителя Венесуэлы

Евросоюз объявил постоянного представителя Венесуэлы при ЕС персоной нон грата в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС.

«По инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Совет ЕС сегодня согласился на объявление главы миссии Венесуэлы при ЕС персоной нон грата», — приводит РИА Новости заявление дипслужбы Евросоюза.

Отмечается, что решение принято в ответ на аналогичный шаг Каракаса.

Ранее Венесуэла объявила посла Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата в ответ на новые санкции ЕС.

22 февраля Евросоюз включил в санкционный список по Венесуэле ещё 19 официальных лиц.