В ЕС рассказали о ходе кампании по вакцинации от коронавируса
- Reuters
«На данный момент мы (все страны ЕС. — RT) получили около 50 млн доз вакцины, из них использовано 29 млн доз, то есть мы вакцинировали (одной дозой. — RT) порядка 6,4% нашего населения», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.
По её словам, «если отбросить детей и подростков», то ЕС вакцинировал уже более 8% взрослого населения.
Глава Еврокомиссии также подтвердила, что в ближайшие месяцы Еврокомиссия ждёт значительного увеличения числа поставляемых в ЕС доз вакцины от всех поставщиков.
Ранее Урсула фон дер Ляйен уточнила цель стратегии вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Европейском союзе.