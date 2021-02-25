В ЕС рассказали о ходе кампании по вакцинации от коронавируса

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В Евросоюзе около 6,4% населения привились одной из двух необходимых доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
В ЕС рассказали о ходе кампании по вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«На данный момент мы (все страны ЕС. — RT) получили около 50 млн доз вакцины, из них использовано 29 млн доз, то есть мы вакцинировали (одной дозой. — RT) порядка 6,4% нашего населения», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

По её словам, «если отбросить детей и подростков», то ЕС вакцинировал уже более 8% взрослого населения.

Глава Еврокомиссии также подтвердила, что в ближайшие месяцы Еврокомиссия ждёт значительного увеличения числа поставляемых в ЕС доз вакцины от всех поставщиков.

Ранее Урсула фон дер Ляйен уточнила цель стратегии вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Европейском союзе.

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