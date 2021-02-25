В Финляндии намерены объявить режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Финляндии намерено объявить в стране режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Отмечается, что основной причиной для введения чрезвычайного положения является необходимость ограничить работу ресторанов. В рамках законодательства это можно сделать, только прибегнув к ст. 23 Конституции страны.

Кабинет министров Финляндии надеется с помощью этой меры сократить рост числа больных COVID-19 в стране.

Ранее сообщалось, что кабмин Чехии попросит парламент продлить в стране из-за COVID-19 режим ЧС.