В Финляндии намерены объявить режим ЧП из-за коронавируса
- Reuters
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Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Отмечается, что основной причиной для введения чрезвычайного положения является необходимость ограничить работу ресторанов. В рамках законодательства это можно сделать, только прибегнув к ст. 23 Конституции страны.
Кабинет министров Финляндии надеется с помощью этой меры сократить рост числа больных COVID-19 в стране.
Ранее сообщалось, что кабмин Чехии попросит парламент продлить в стране из-за COVID-19 режим ЧС.