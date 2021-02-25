В Иордании возобновили комендантский час

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Власти Иордании вновь ввели с четверга, 25 февраля, строгие ограничительные меры на фоне роста числа инфицированных COVID-19.
В Иордании возобновили комендантский час
  • Reuters

Премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна отдал распоряжение о возобновлении действия комендантского часа с 22:00 до 06:00.

«В пятницу подданным разрешается направиться на один час пешком на молитву в мечеть», — приводит ТАСС его слова.

Аль-Хасауна также объявил об увеличении денежных штрафов в отношении нарушителей масочного режима и тех, кто не соблюдает социальную дистанцию.

Ранее премьер Иордании сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.

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