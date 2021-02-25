В Иордании возобновили комендантский час
- Reuters
Премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна отдал распоряжение о возобновлении действия комендантского часа с 22:00 до 06:00.
«В пятницу подданным разрешается направиться на один час пешком на молитву в мечеть», — приводит ТАСС его слова.
Аль-Хасауна также объявил об увеличении денежных штрафов в отношении нарушителей масочного режима и тех, кто не соблюдает социальную дистанцию.
Ранее премьер Иордании сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.