В Иордании возобновили комендантский час

Власти Иордании вновь ввели с четверга, 25 февраля, строгие ограничительные меры на фоне роста числа инфицированных COVID-19.

Премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна отдал распоряжение о возобновлении действия комендантского часа с 22:00 до 06:00.

«В пятницу подданным разрешается направиться на один час пешком на молитву в мечеть», — приводит ТАСС его слова.

Аль-Хасауна также объявил об увеличении денежных штрафов в отношении нарушителей масочного режима и тех, кто не соблюдает социальную дистанцию.

Ранее премьер Иордании сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.