Мадуро оценил отношения с Евросоюзом

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна никогда больше не пойдёт на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику.
Мадуро оценил отношения с Евросоюзом
  • Reuters

«Мы не хотели делать этого, потому что мы хотим иметь лучшие отношения со всей Европой, но мы не можем принять того, что кто-либо атакует Венесуэлу, вводит санкции против Венесуэлы», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что ЕС ввёл санкции против оппозиции, участвовавшей в выборах, против судебной власти, вооружённых сил.

22 февраля Евросоюз включил в санкционный список по Венесуэле ещё 19 официальных лиц.

Венесуэла объявила посла Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата.

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