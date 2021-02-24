Президент Ирака заявил о возобновлении активности ИГ в стране

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Президент Ирака Бархам Салех в ходе онлайн-конференции в Брукингском институте заявил о возобновлении активности ИГ* на территории страны.
Президент Ирака заявил о возобновлении активности ИГ в стране
  • Reuters

По словам Салеха, несмотря на то, что «в целом победа над ИГ* была достигнута, на Ближнем Востоке всё ещё остаются террористические карманы, в особенности в сирийском Идлибе».

«Мы уже наблюдаем признаки возрождения активности ИГ в иракской пустыне, рядом с Мосулом, в Анбаре, иногда в Киркуке», — цитирует РИА Новости иракского президента.

По словам Салеха, Ирак и его союзники по борьбе с терроризмом «должны осознать, что дело уничтожения терроризма должно быть выполнено полностью и до конца».

Он также подчеркнул, что без разрешения некоторых фундаментальных проблем, таких как сирийский конфликт, «эти карманы присутствия экстремистов, эта война против терроризма будет продолжаться».

Ранее сообщалось, что один из главарей террористической группировки «Исламское государство» был ликвидирован в результате авиаудара коалиции во главе с США.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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