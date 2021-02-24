Швейцария ослабляет введённые из-за коронавируса ограничения

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Швейцария с 1 марта приступает к смягчению связанных с пандемией коронавируса ограничений. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Швейцария ослабляет введённые из-за коронавируса ограничения
  • Reuters

В частности, смогут открыться магазины, музеи и читальные залы библиотек, а также находящиеся вне помещений спортивные сооружения и объекты досуга.

Кроме того, разрешены семейные и дружеские встречи на открытом воздухе с числом участников до 15 человек.

Следующий этап смягчения власти наметили на 22 марта, если позволит эпидемиологическая ситуация.

В январе сообщалось, что Швейцария сертифицировала вакцину от коронавируса Moderna.

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