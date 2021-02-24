Меркель выступила против предоставления вакцинированным особых условий

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Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против того, чтобы предоставлять особые условия для вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Меркель выступила против предоставления вакцинированным особых условий
  • Reuters

«Пока число привитых ещё сильно меньше, чем тех, кто ждет вакцину, государство должно одинаково относиться к обеим группам», — сказала она в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung

По словам Меркель, когда достаточное число людей получат предложение пройти вакцинацию и некоторые никак не захотят делать прививку, придётся обдумать, стоит ли открывать доступ в определённых сферах только привитым.

При этом она подчеркнула, что до этого ещё далеко.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в ФРГ превысило 2,4 млн.

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