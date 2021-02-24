Меркель выступила против предоставления вакцинированным особых условий
- Reuters
«Пока число привитых ещё сильно меньше, чем тех, кто ждет вакцину, государство должно одинаково относиться к обеим группам», — сказала она в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Меркель, когда достаточное число людей получат предложение пройти вакцинацию и некоторые никак не захотят делать прививку, придётся обдумать, стоит ли открывать доступ в определённых сферах только привитым.
При этом она подчеркнула, что до этого ещё далеко.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в ФРГ превысило 2,4 млн.