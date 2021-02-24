Меркель выступила против предоставления вакцинированным особых условий

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против того, чтобы предоставлять особые условия для вакцинированных от коронавирусной инфекции.

«Пока число привитых ещё сильно меньше, чем тех, кто ждет вакцину, государство должно одинаково относиться к обеим группам», — сказала она в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Меркель, когда достаточное число людей получат предложение пройти вакцинацию и некоторые никак не захотят делать прививку, придётся обдумать, стоит ли открывать доступ в определённых сферах только привитым.

При этом она подчеркнула, что до этого ещё далеко.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в ФРГ превысило 2,4 млн.