Зампостпреда России при ООН оценил визит директора МАГАТЭ в Иран

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Россия настроена оптимистично в связи с итогами визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Зампостпреда России при ООН оценил визит директора МАГАТЭ в Иран
  • Reuters

«Мы были очень воодушевлены результатами недавнего визита директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран», — цитирует ТАСС Полянского.

По его словам, итоги визита главы международной организации «добавляют уверенности».

Дипломат добавил, что в России настроены оптимистично и считают, что ситуация «устойчивая и контролируемая».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели переговоры.

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