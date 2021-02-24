Зампостпреда России при ООН оценил визит директора МАГАТЭ в Иран

Россия настроена оптимистично в связи с итогами визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Reuters

«Мы были очень воодушевлены результатами недавнего визита директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран», — цитирует ТАСС Полянского. По его словам, итоги визита главы международной организации «добавляют уверенности». Дипломат добавил, что в России настроены оптимистично и считают, что ситуация «устойчивая и контролируемая». Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели переговоры.