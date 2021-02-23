Ирландия сохранит карантин до апреля

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Премьер-министр Ирландии Микал Мартин заявил, что страна планирует как минимум до 5 апреля сохранить наивысший уровень ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Ирландия сохранит карантин до апреля
  • Reuters

«Правда в том, что это значительно изменило динамику, и мы должны быть очень осторожными, когда делаем следующие шаги», — приводит РИА Новости его слова.

С 1 марта в Ирландии начнётся поэтапное открытие детских образовательных учреждений: первыми в школьные классы вернутся ученики младших и выпускных классов, с 8 марта заработают детские сады и ясли, с 12 апреля школы откроются для всех классов. Также со следующей недели станут доступны некоторые медицинские услуги, не связанные с COVID-19.

Ранее сообщалось, что Канада продлевает закрытие границ с США до 21 марта.

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