Боевики блокируют работу новых КПП в Идлибе
- Reuters
«Боевики радикальных вооружённых формирований блокируют работу пунктов пропуска, запрещая местным жителям выезжать на подконтрольную властям САР территорию под угрозой применения оружия, а также ареста», — приводит РИА Новости слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирала Вячеслава Сытника.
По его словам, Вооружённые силы Турции не способны обеспечить безопасность беженцев в коридорах выхода в Идлибе, что усугубляет положение мирного населения.
Ранее сообщалось, что террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.