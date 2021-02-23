Боевики блокируют работу новых КПП в Идлибе

Боевики блокируют работу новых пунктов пропуска в Идлибе, запрещая беженцам покидать зону деэскалации под угрозой применения оружия и ареста.

«Боевики радикальных вооружённых формирований блокируют работу пунктов пропуска, запрещая местным жителям выезжать на подконтрольную властям САР территорию под угрозой применения оружия, а также ареста», — приводит РИА Новости слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирала Вячеслава Сытника.

По его словам, Вооружённые силы Турции не способны обеспечить безопасность беженцев в коридорах выхода в Идлибе, что усугубляет положение мирного населения.

Ранее сообщалось, что террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.