Боевики блокируют работу новых КПП в Идлибе

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Боевики блокируют работу новых пунктов пропуска в Идлибе, запрещая беженцам покидать зону деэскалации под угрозой применения оружия и ареста.
Боевики блокируют работу новых КПП в Идлибе
  • Reuters

«Боевики радикальных вооружённых формирований блокируют работу пунктов пропуска, запрещая местным жителям выезжать на подконтрольную властям САР территорию под угрозой применения оружия, а также ареста», — приводит РИА Новости слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирала Вячеслава Сытника.

По его словам, Вооружённые силы Турции не способны обеспечить безопасность беженцев в коридорах выхода в Идлибе, что усугубляет положение мирного населения.

Ранее сообщалось, что террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

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