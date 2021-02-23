Сенат США проголосует по кандидатуре нового постпреда при ООН
- Reuters
Как отмечает ТАСС, законодатели в понедельник, 22 февраля, большинством приняли решение о прекращении дебатов по кандидатуре дипломата.
75 сенаторов поддержали проведение окончательной процедуры по одобрению на пост постпреда, против высказались 20 представителей Республиканской партии.
Ранее президент США Джо Байден направил на рассмотрение сената конгресса США кандидатуру экс-постпреда страны при ООН Саманты Пауэр на должность главы Агентства по международному развитию (USAID).