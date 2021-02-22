В Греции за сутки выявили 880 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 180 672. Всего в стране скончался 6321 человек с коронавирусной инфекцией. Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.