Кабмин поручил подписать соглашение с Эр-Риядом о военном сотрудничестве

Кабмин России поручил Минобороны провести переговоры с саудовской стороной с участием МИД и «по достижении договорённости подписать от имени правительства России» соглашение о военном сотрудничестве.

Об этом говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В частности, соглашение предусматривает «обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере», борьбу с терроризмом и пиратством.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций обсуждает с профильными ведомствами Саудовской Аравии вопросы организации в королевстве третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» и локализации производства вакцины.