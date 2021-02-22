Кабмин поручил подписать соглашение с Эр-Риядом о военном сотрудничестве
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Об этом говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В частности, соглашение предусматривает «обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере», борьбу с терроризмом и пиратством.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций обсуждает с профильными ведомствами Саудовской Аравии вопросы организации в королевстве третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» и локализации производства вакцины.