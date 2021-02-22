Кабмин поручил подписать соглашение с Эр-Риядом о военном сотрудничестве

Короткая ссылка
Кабмин России поручил Минобороны провести переговоры с саудовской стороной с участием МИД и «по достижении договорённости подписать от имени правительства России» соглашение о военном сотрудничестве.
Кабмин поручил подписать соглашение с Эр-Риядом о военном сотрудничестве
  • ©duma.gov.ru

Об этом говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В частности, соглашение предусматривает «обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере», борьбу с терроризмом и пиратством.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций обсуждает с профильными ведомствами Саудовской Аравии вопросы организации в королевстве третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» и локализации производства вакцины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить