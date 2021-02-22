Nord Stream AG запросила немедленное разрешение на работу в водах ФРГ
- Reuters
Об этом сообщает радиостанция NDR.
Как отмечается, ранее немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы подали жалобы, опротестовав выданное BSH разрешение на строительство трубопровода в водах Германии.
«Если BSH одобрит заявку на немедленную реализацию, строительство «Северного потока — 2» можно будет продолжить», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля текущего года.