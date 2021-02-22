Nord Stream AG запросила немедленное разрешение на работу в водах ФРГ

Оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG подала заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии, документ направлен в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH).

Об этом сообщает радиостанция NDR.

Как отмечается, ранее немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы подали жалобы, опротестовав выданное BSH разрешение на строительство трубопровода в водах Германии.

«Если BSH одобрит заявку на немедленную реализацию, строительство «Северного потока — 2» можно будет продолжить», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля текущего года.