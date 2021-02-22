Премьер Словакии прокомментировал ситуацию с закупкой «Спутника V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович прокомментировал ситуацию с одобрением закупки вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V».

«Почему мы не позволяем людям свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и т.д.?» — написал Матович в Facebook.

Он подчеркнул, что словацкий минздрав выдает разрешения на множество лекарств, не зарегистрированных в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), а «возражения возникли только по вопросу о российской вакцине».

По его мнению, если ждать регистрации в ЕМА, то «к тому моменту все запасы российской вакцины будут распроданы, и придётся надеяться лишь на те вакцины, которые с большим опозданием поступают в республику через ЕС».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона надеется на скорое одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакии.