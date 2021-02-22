Премьер Словакии прокомментировал ситуацию с закупкой «Спутника V»

Короткая ссылка
Премьер-министр Словакии Игорь Матович прокомментировал ситуацию с одобрением закупки вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V».

«Почему мы не позволяем людям свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и т.д.?» — написал Матович в Facebook.

Он подчеркнул, что словацкий минздрав выдает разрешения на множество лекарств, не зарегистрированных в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), а «возражения возникли только по вопросу о российской вакцине».

По его мнению, если ждать регистрации в ЕМА, то «к тому моменту все запасы российской вакцины будут распроданы, и придётся надеяться лишь на те вакцины, которые с большим опозданием поступают в республику через ЕС».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона надеется на скорое одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить