В Греции за сутки выявили 884 новых случая коронавируса
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.
Общее число выявленных случаев достигло 179 802.
Всего в стране скончались 6297 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее в Греции сотрудники полиции применили слезоточивый газ в отношении демонстрантов, выступающих против карантинных мер в стране.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.