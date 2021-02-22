Руководителя RT DE и Ruptly допросили в управлении уголовной полиции Берлина

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Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова была допрошена в качестве свидетеля в управлении уголовной полиции Берлина. Допрос длился около часа и был произведён по требованию Генпрокуратуры Украины.
Руководителя RT DE и Ruptly допросили в управлении уголовной полиции Берлина
  • Reuters

Следствие интересовало видео, опубликованное на платформах видеоагентства Ruptly, а также несколькими десятками изданий из разных стран в феврале 2014 года.

На видео запечатлены события внутри гостиницы «Украина» во время событий «евроймайдана».

Динара Токтосунова является руководителем Ruptly с 2017 года, эта информация есть в открытых источниках. Видеоагентство Ruptly не имело отношения к производству указанного видео, что было доведено до сведения полиции.

«Меня несколько удивила эта форма общения, хотя, как нам известно, данные действия полиции законны. Это не первый раз, когда полицию интересует то или иное видео, обычно нам на корпоративный адрес приходит запрос в письменной форме с просьбой предоставить больше видео, если дело идёт о помощи следствию по какому-либо делу», — заявила Токтосунова.

Она добавила, что в данном случае повестку прислали ей лично и был устроен устный допрос.

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