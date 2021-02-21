Военный самолёт потерпел крушение в Нигерии

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Самолёт Военно-воздушных сил Нигерии потерпел крушение в районе аэропорта города Абуджи, в результате чего погибли шесть человек.
Военный самолёт потерпел крушение в Нигерии
  • Reuters

Об этом пишет газета Nigerian Tribune.

По её данным, на борту находились шесть человек, в том числе два члена экипажа, они все погибли.

На месте работают спасательные службы.

При этом газета Vanguard сообщает, что экипаж самолёта King Air 350i перед крушением сообщал о неполадках с двигателем.

Издание отметило, что в Министерстве авиации Нигерии подтвердили, что произошло крушение самолёта.

Ранее сообщалось, что при крушении самолёта ВВС Парагвая погибли семь человек.

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