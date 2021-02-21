Военный самолёт потерпел крушение в Нигерии
- Reuters
Об этом пишет газета Nigerian Tribune.
По её данным, на борту находились шесть человек, в том числе два члена экипажа, они все погибли.
На месте работают спасательные службы.
При этом газета Vanguard сообщает, что экипаж самолёта King Air 350i перед крушением сообщал о неполадках с двигателем.
Издание отметило, что в Министерстве авиации Нигерии подтвердили, что произошло крушение самолёта.
Ранее сообщалось, что при крушении самолёта ВВС Парагвая погибли семь человек.