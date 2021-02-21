Посол России в США привился от коронавируса препаратом Moderna

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna.

«Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna», — цитирует ТАСС слова Антонова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Он отметил, что Россия не политизирует вопрос о вакцинах.

По его словам, разделительные линии в этой области наносят ущерб безопасности граждан той или иной страны.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что российская сторона надеется на скорое одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакии.