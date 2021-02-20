США не выдвигают предварительных условий для встречи «шестёрки» с Ираном

США не ставят предварительных условий для встречи стран «шестёрки» с Ираном, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Вы говорите о предварительных условиях, но мы объявили вчера, что мы хотим в формате P5+1 — постоянных пяти членов СБ ООН плюс Германии — сесть с иранцами за стол переговоров», — цитирует РИА Новости ответ Прайса на вопрос, почему США ставят предварительные условия для возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий.

По его словам, для этого нет предварительных условий.

Ранее Американский президент Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США готовы вернуться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе в формате «5 + 1».