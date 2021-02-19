Бойцы Нацгвардии останутся в Вашингтоне до 12 марта

Служащие Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до 12 марта.

«На данный момент, если говорить о планируемых сроках пребывания (Нацгвардии в столице), это 12 марта», — приводит РИА Новости слова главы Пентагона Ллойда Остина.

По его словам, на сегодня у Пентагона нет запросов о продлении этого срока.

Ранее сообщалось, что не менее 5000 бойцов Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта.

На инаугурацию Джо Байдена в Вашингтон были переброшены около 25 тысяч бойцов Нацгвардии США.