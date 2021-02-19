Мадуро продлил действие режима ЧП в нефтяной отрасли

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о продлении чрезвычайного положения в нефтяной отрасли страны и полномочий президентской комиссии по защите и реструктуризации нефтедобывающей отрасли.
Мадуро продлил действие режима ЧП в нефтяной отрасли
  • Reuters

«Первое решение, которое я принял сегодня в рамках процесса реактивации (нефтяной отрасли. — RT), — подписать указ, посредством которого продляется режим чрезвычайной энергетической ситуации во всей отрасли, а также на два месяца — работа президентской комиссии Али Родригеса Араке (по углеводородам. — RT)» — заявил Мадуро.

Режим ЧП в Венесуэле в нефтяной сфере был введён год назад.

В прошлом году СМИ сообщали о значительном падении объёмов добычи нефти в Венесуэле.

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