Мадуро продлил действие режима ЧП в нефтяной отрасли

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о продлении чрезвычайного положения в нефтяной отрасли страны и полномочий президентской комиссии по защите и реструктуризации нефтедобывающей отрасли.

«Первое решение, которое я принял сегодня в рамках процесса реактивации (нефтяной отрасли. — RT), — подписать указ, посредством которого продляется режим чрезвычайной энергетической ситуации во всей отрасли, а также на два месяца — работа президентской комиссии Али Родригеса Араке (по углеводородам. — RT)» — заявил Мадуро.

Режим ЧП в Венесуэле в нефтяной сфере был введён год назад.

В прошлом году СМИ сообщали о значительном падении объёмов добычи нефти в Венесуэле.