Мадуро продлил действие режима ЧП в нефтяной отрасли
- Reuters
«Первое решение, которое я принял сегодня в рамках процесса реактивации (нефтяной отрасли. — RT), — подписать указ, посредством которого продляется режим чрезвычайной энергетической ситуации во всей отрасли, а также на два месяца — работа президентской комиссии Али Родригеса Араке (по углеводородам. — RT)» — заявил Мадуро.
Режим ЧП в Венесуэле в нефтяной сфере был введён год назад.
В прошлом году СМИ сообщали о значительном падении объёмов добычи нефти в Венесуэле.