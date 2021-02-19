Мадуро проинформировал Путина о ситуации в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро проинформировал президента России Владимира Путина о ситуации в стране.

«В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнёрства. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Николас Мадуро поблагодарил за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины «Спутник V», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что он также проинформировал о ситуации в республике, в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления.

Ранее Мадуро сообщил, что в стране началась вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V».