В Польше оценили ход вакцинации от COVID-19
- Reuters
«На фоне других стран Евросоюза уже несколько дней Польша занимает первое место, если идёт речь о количестве доз вакцины на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости его слова.
В настоящее время Польша получает вакцину трёх производителей — Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В страну уже доставлено около 3,3 млн доз. Около 1,7 млн человек получили первую дозу вакцины, а свыше 865 тыс. — обе.
Ранее сообщалось, что мэр Лондона сделал прививку от коронавируса.