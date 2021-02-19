В Польше оценили ход вакцинации от COVID-19

Уполномоченный правительства Польши по вопросам вакцинации Михал Дворчик заявил, что страна занимает первое место в Евросоюзе по числу вакцинаций от коронавируса на 100 тыс. человек.

«На фоне других стран Евросоюза уже несколько дней Польша занимает первое место, если идёт речь о количестве доз вакцины на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости его слова.

В настоящее время Польша получает вакцину трёх производителей — Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В страну уже доставлено около 3,3 млн доз. Около 1,7 млн человек получили первую дозу вакцины, а свыше 865 тыс. — обе.

Ранее сообщалось, что мэр Лондона сделал прививку от коронавируса.