Геттемюллер прокомментировала отношения России и США в сфере контроля над вооружениями

Роуз Геттемюллер, экс-заместитель генсека НАТО, экс-заместитель госсекретаря, возглавлявшая американскую делегацию на переговорах по СНВ-III, прокомментировала отношения Москвы и Вашингтона в сфере контроля над вооружениями.

В беседе с РИА Новости она заявила, что следующим шагом России и США должны стать договорённости о сокращении числа всех ядерных боеголовок, а не только стоящих на боевом дежурстве.

«Думаю, что основной новый аспект, о котором мы и Россия говорим давно, это то, как мы будем ограничивать непосредственно число боеголовок… В прошлом мы всегда снижали число боеголовок, просто снимая их с носителей и размещая в хранилище. И мы не договорились о мерах верификации их уничтожения», — сказала Геттемюллер.

По её словам, и США, и Россия постоянно уничтожали боеголовки, но это всегда было в одностороннем порядке.

Как считает Геттемюллер, обсуждать нужно все боеголовки, поскольку в технологическом плане они не очень отличаются друг от друга, и всё зависит от носителя, на который их можно установить.

Она добавила, что в обсуждении мер верификации должны участвовать не только дипломаты, но и специалисты, работающие на соответствующих объектах.

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