В Сирии нашли крупный схрон ИГ и уничтожили охранявших его боевиков

Сирийские правительственные силы при поддержке беспилотников ВКС России нашли в провинции Хомс крупный схрон, который боевики «Исламского государства»* использовали в самом Хомсе и в Дейр эз-Зоре. Террористы, охранявшие оружие, уничтожены.

Об этом сообщил представитель группировки войск ВС России.

«В результате разведывательно-поисковых действий сирийских правительственных сил при поддержке беспилотных летательных аппаратов ВКС России в пустынной местности на востоке провинции Хомс был обнаружен крупный схрон, используемый боевиками ИГ* для ведения террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор. В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулемётами, которые были обнаружены в районе схрона и выполняли, судя по всему, функцию охранения», — цитирует его РИА Новости.

В схроне было 36 автоматов и ручных пулемётов, семь крупнокалиберных пулемётов, станковый гранатомёт с 28 гранатами, установка ПТУР, 87 мин и гранат, около 40 кг взрывчатых веществ и более 22 тыс. боеприпасов, в том числе производства стран НАТО, пишет агентство.

Кроме того, там же боевики хранили почти 45 кг медикаментов, часть из них привезены из-за рубежа, а также 350 кг продуктов питания.

Представитель группировки войск ВС России пояснил, что активность боевиков в этом районе возросла с начала года.

Одной из вероятных причин, по которой террористам удаётся скрытно перемещаться по пустынной местности, «является возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США», добавил он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.