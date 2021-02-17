В Греции за сутки выявили 750 новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.
Общее число выявленных случаев достигло 174 659.
Всего в стране скончались 6194 человека с коронавирусной инфекцией.
Ранее в Греции сотрудники полиции применили слезоточивый газ в отношении демонстрантов, выступающих против карантинных мер в стране.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.