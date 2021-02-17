В ЕС высказались о мошенничестве с вакцинами против коронавируса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия фиксирует случаи мошенничества с вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне задержек с поставками препаратов.

«Во время такого кризиса всегда будут люди, которые пытаются нажиться на чужих проблемах. Попытки мошенничества в этой сфере учащаются. Мы боремся против этого», — цитирует её РИА Новости.

Глава ЕК призывает страны — члены ЕС проявлять бдительность и опираться только на централизованные закупки.

Она также добавила, что в Евросоюзе действует система мониторинга всей цепочки производства и доставки вакцины, в то время как попытки купить препараты через неофициальные каналы несут угрозу, так как неизвестно, что именно будет во флаконах и соблюдаются ли все правила транспортировки.

Ранее Еврокомиссия утвердила второй контракт на дополнительную закупку 300 млн доз вакцины Moderna от коронавирусной инфекции COVID-19.