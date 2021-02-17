В ЕС высказались о мошенничестве с вакцинами против коронавируса
- Reuters
«Во время такого кризиса всегда будут люди, которые пытаются нажиться на чужих проблемах. Попытки мошенничества в этой сфере учащаются. Мы боремся против этого», — цитирует её РИА Новости.
Глава ЕК призывает страны — члены ЕС проявлять бдительность и опираться только на централизованные закупки.
Она также добавила, что в Евросоюзе действует система мониторинга всей цепочки производства и доставки вакцины, в то время как попытки купить препараты через неофициальные каналы несут угрозу, так как неизвестно, что именно будет во флаконах и соблюдаются ли все правила транспортировки.
Ранее Еврокомиссия утвердила второй контракт на дополнительную закупку 300 млн доз вакцины Moderna от коронавирусной инфекции COVID-19.