В ЕС высказались о мошенничестве с вакцинами против коронавируса

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия фиксирует случаи мошенничества с вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне задержек с поставками препаратов.
В ЕС высказались о мошенничестве с вакцинами против коронавируса
  • Reuters

«Во время такого кризиса всегда будут люди, которые пытаются нажиться на чужих проблемах. Попытки мошенничества в этой сфере учащаются. Мы боремся против этого», — цитирует её РИА Новости.

Глава ЕК призывает страны — члены ЕС проявлять бдительность и опираться только на централизованные закупки.

Она также добавила, что в Евросоюзе действует система мониторинга всей цепочки производства и доставки вакцины, в то время как попытки купить препараты через неофициальные каналы несут угрозу, так как неизвестно, что именно будет во флаконах и соблюдаются ли все правила транспортировки.

Ранее Еврокомиссия утвердила второй контракт на дополнительную закупку 300 млн доз вакцины Moderna от коронавирусной инфекции COVID-19.

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