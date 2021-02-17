В Бахрейне началась вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V»

В Бахрейне началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19 российским препаратом «Спутник V», сообщили в Минздраве королевства.

«В рамках продолжающейся в стране прививочной кампании Бахрейн начинает вакцинацию от коронавируса с применением вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении в Twitter.

В Минздраве также напомнили, что в Бахрейне разрешено использование четырёх вакцин от коронавируса, включая китайскую Sinopharm, американо-немецкую Pfizer-BioNTech, британско-шведскую AstraZeneca и российскую «Спутник V», поэтому жители могут выбрать подходящую для себя.

Ранее сообщалось, что в Бахрейне зарегистрировали «Спутник V».