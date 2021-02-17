ВОЗ: cмертность от коронавируса снизилась в мире за неделю на 10%

Число инфицированных коронавирусом снизилось с 8 по 15 февраля в мире на 16%, а летальных исходов — на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Число сообщений о новых случаях заражения продолжает снижаться», — констатировали в ВОЗ.

За прошлую неделю было зарегистрировано 2 726 974 заразившихся (на 16% меньше, чем неделей раньше) и 81 340 летальных исходов (на 10% меньше).

Спад заболеваемости за минувшую неделю зафиксирован в Африке (на 20%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20%), Европе (на 18%), а также в Северной и Южной Америке (на 16%).

Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире за сутки выявили 192 266 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.