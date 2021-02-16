Военный эксперт оценил слова генсека НАТО об отношениях с Россией

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией.

«Такие заявления регулярно появляются от руководителей НАТО... Это политическая декларация, подтверждающая жизнеспособность альянса, как следует из таких заявлений, что он скорее жив, чем мёртв. Хотя на самом деле многие свидетельства сегодня уже говорят в пользу того, что этот альянс как военно-политический блок претерпел очень серьёзные кризисные явления», — объяснил эксперт.

Он добавил, что такого рода высказывания ещё последуют.

«Подобные декларации ритуальные, и они, к сожалению, будут дальше продолжаться, и более того, они будут усиливаться. То есть идеологическая конфронтация и переход к психологической войне, вероятно, неизбежны», — заключил специалист.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией.

Он отметил, что альянс готов защищать своих членов. По его словам, диалог с Россией должен быть основан на твёрдости.