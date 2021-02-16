«Газпром» в 1,5 раза увеличил экспорт газа во Францию с начала года

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«Газпром» с начала года увеличил экспорт газа во Францию почти в 1,5 раза, запасы в подземных хранилищах газа европейской страны упали ниже 30%, сообщили в компании.
«Газпром» в 1,5 раза увеличил экспорт газа во Францию с начала года
  • Reuters

«Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ — сокращаться. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ Франции упали ниже 30%», — приводит сообщение «Газпрома» ТАСС.

Как пишет агентство, на прошлой неделе компания сообщила, что Германия за первые десять дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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