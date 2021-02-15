В Германии оценили возможность использования вакцины «Спутник V»

После одобрения в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть использована в Германии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Правительство ФРГ всегда считало, что безопасная и эффективная вакцина должна приветствоваться вне зависимости от того, в каких лабораториях... она создана. Но условием является общеевропейская сертификация в ЕМА и разрешение ЕК к общеевропейскому применению», — цитирует РИА Новости Зайберта.

По его словам, если российская вакцина «пройдёт этот путь» и представит всю необходимую документацию, то «она может применяться в Германии и других странах ЕС».

Ранее в РФПИ заявляли, что подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС 29 января.