В Германии оценили возможность использования вакцины «Спутник V»

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После одобрения в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть использована в Германии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В Германии оценили возможность использования вакцины «Спутник V»
  • © REUTERS/Agustin Marcarian

«Правительство ФРГ всегда считало, что безопасная и эффективная вакцина должна приветствоваться вне зависимости от того, в каких лабораториях... она создана. Но условием является общеевропейская сертификация в ЕМА и разрешение ЕК к общеевропейскому применению», — цитирует РИА Новости Зайберта.

По его словам, если российская вакцина «пройдёт этот путь» и представит всю необходимую документацию, то «она может применяться в Германии и других странах ЕС».

Ранее в РФПИ заявляли, что подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС 29 января.

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