В Германии оценили возможность использования вакцины «Спутник V»
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«Правительство ФРГ всегда считало, что безопасная и эффективная вакцина должна приветствоваться вне зависимости от того, в каких лабораториях... она создана. Но условием является общеевропейская сертификация в ЕМА и разрешение ЕК к общеевропейскому применению», — цитирует РИА Новости Зайберта.
По его словам, если российская вакцина «пройдёт этот путь» и представит всю необходимую документацию, то «она может применяться в Германии и других странах ЕС».
Ранее в РФПИ заявляли, что подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС 29 января.