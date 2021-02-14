Байден призвал конгресс ужесточить законы о продаже оружия в США
- Reuters
«Сегодня я призываю конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой ёмкости и устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют его на наших улицах», — говорится в заявлении.
14 февраля 2018 года в школе американского города Паркленд произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.
После этого президент Дональд Трамп предположил, что вооружённые школьные учителя и хорошо обученные охранники послужили бы гарантией предотвращения массовых расстрелов в учебных заведениях.