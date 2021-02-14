Байден призвал конгресс ужесточить законы о продаже оружия в США

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Американский президент Джо Байден призвал конгресс США ужесточить законы, касающиеся владения огнестрельным оружием. Такое заявление он опубликовал по случаю годовщины стрельбы в школе в Паркленде, где в 2018 году погибли 17 человек.
Байден призвал конгресс ужесточить законы о продаже оружия в США
  • Reuters

«Сегодня я призываю конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой ёмкости и устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют его на наших улицах», — говорится в заявлении.

14 февраля 2018 года в школе американского города Паркленд произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

После этого президент Дональд Трамп предположил, что вооружённые школьные учителя и хорошо обученные охранники послужили бы гарантией предотвращения массовых расстрелов в учебных заведениях.

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