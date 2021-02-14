Американист прокомментировал оправдание Трампа в рамках процедуры импичмента
- Reuters
По словам Ярыгина, победил не Дональд Трамп, а Республиканская партия.
«Республиканская партия демонстрирует единство. Трампа не списывает со счетов. Но в этом совпадают его интересы и самой партии в данный момент. Но это не означает, что их пути не разойдутся далее», — пояснил эксперт.
Отвечая на вопрос, почему несколько сенаторов-республиканцев поддержали демократов, аналитик отметил, что некоторые из них больше избираться не будут, поддержка партии им больше не нужна.
«Другие, как Митт Ромни — тяжеловес, имеют личные счёты с Трампом. То есть поддержавшие Демократическую партию не являют собой кризис Республиканской партии», — объяснил американист.
При это он выразил мнение, что демократы продолжат преследовать Трампа в судах.
Но специалист добавил, что Демократическая партия — всё ещё «не основная, решающая политическая сила».
«Демократы сделали Трампа уникальным президентом, прошедшим через два импичмента. Каждая из сторон теперь будет по-своему представлять этот факт. У них не было другого выбора: игнорировать 6 января нельзя, его надо было представить неудавшейся попыткой переворота», — заключил Ярыгин.
Ранее сообщалось, что верхняя палата конгресса США оправдала Трампа в ходе процедуры импичмента.
За импичмент Трампа проголосовали семь сенаторов-республиканцев, этого числа оказалось недостаточно.
Всего за импичмент проголосовали 57 сенаторов, против — 43, для импичмента была необходима поддержка двух третей сената.