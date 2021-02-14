Американист прокомментировал оправдание Трампа в рамках процедуры импичмента

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что верхняя палата конгресса США оправдала бывшего американского президента Дональда Трампа в ходе процедуры импичмента.

По словам Ярыгина, победил не Дональд Трамп, а Республиканская партия.

«Республиканская партия демонстрирует единство. Трампа не списывает со счетов. Но в этом совпадают его интересы и самой партии в данный момент. Но это не означает, что их пути не разойдутся далее», — пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, почему несколько сенаторов-республиканцев поддержали демократов, аналитик отметил, что некоторые из них больше избираться не будут, поддержка партии им больше не нужна.

«Другие, как Митт Ромни — тяжеловес, имеют личные счёты с Трампом. То есть поддержавшие Демократическую партию не являют собой кризис Республиканской партии», — объяснил американист.

При это он выразил мнение, что демократы продолжат преследовать Трампа в судах.

Но специалист добавил, что Демократическая партия — всё ещё «не основная, решающая политическая сила».

«Демократы сделали Трампа уникальным президентом, прошедшим через два импичмента. Каждая из сторон теперь будет по-своему представлять этот факт. У них не было другого выбора: игнорировать 6 января нельзя, его надо было представить неудавшейся попыткой переворота», — заключил Ярыгин.

Ранее сообщалось, что верхняя палата конгресса США оправдала Трампа в ходе процедуры импичмента.

За импичмент Трампа проголосовали семь сенаторов-республиканцев, этого числа оказалось недостаточно.

Всего за импичмент проголосовали 57 сенаторов, против — 43, для импичмента была необходима поддержка двух третей сената.