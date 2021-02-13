В Иране заявили о распространении британского штамма COVID-19

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Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки в эфире иранского телевидения заявил, что в стране всё активнее распространяется британский штамм коронавирусной инфекции COVID-19.
В Иране заявили о распространении британского штамма COVID-19
  • Reuters

Как отметил министр, статистика показывает, что уровень распространения мутировавшего коронавируса значительно выше, чем об этом заявляли британские эксперты.

«Вирус, можно сказать, распространился по стране. Мы должны думать о том, что этот вирус может быть в любом городе, деревне, семье, — это один из серьёзных тревожных звоночков», — цитирует его РИА Новости. 

По словам Намаки, стране необходимо увеличить возможности по выявлению данного штамма коронавируса.

Ранее в Японии выявили очаг распространения британского штамма COVID-19.

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