В ООН сообщили о гуманитарном кризисе в Венесуэле из-за санкций

Санкции США и Евросоюза привели к гуманитарному и экономическому кризису в Венесуэле с разрушительными последствиями для населения страны.

Об этом сообщила спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительных мер на права человека Елена Довгань. Соответствующее заявление распространил СПЧ ООН.

Отмечается, что Довгань осуществила двухнедельный визит в Венесуэлу.

«Они (санкции. — RT) привели к экономическому, гуманитарному кризису и кризису в области развития с разрушительными последствиями для всего населения Венесуэлы», — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам спецдокладчика ООН, санкции особенно сказались на положении тех, кто живёт в крайней нищете.

В сентябре 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкционный список по Венесуэле.