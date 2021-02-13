В ООН сообщили о гуманитарном кризисе в Венесуэле из-за санкций
- Reuters
Об этом сообщила спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительных мер на права человека Елена Довгань. Соответствующее заявление распространил СПЧ ООН.
Отмечается, что Довгань осуществила двухнедельный визит в Венесуэлу.
«Они (санкции. — RT) привели к экономическому, гуманитарному кризису и кризису в области развития с разрушительными последствиями для всего населения Венесуэлы», — цитирует сообщение РИА Новости.
По словам спецдокладчика ООН, санкции особенно сказались на положении тех, кто живёт в крайней нищете.
В сентябре 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкционный список по Венесуэле.