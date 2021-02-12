Пентагон поддерживает планы Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо

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Пентагон согласен с необходимостью закрытия тюрьмы Гуантанамо. Об этом заявил помощник министра обороны по связям с общественностью США Джон Кирби.
Пентагон поддерживает планы Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо
  • Reuters

«Министр обороны (Ллойд) Остин поддерживает намерение президента (Джо) Байдена закрыть Гуантанамо и планирует быть партнёром в этом процессе», — приводит ТАСС слова Кирби.

Он отметил, что «однако это многоуровневая задача со множеством факторов».

«Важно гарантировать, чтобы мы обеспечили нашу национальную безопасность в вопросе дальнейшей судьбы задержанных», — добавил Кирби.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила планы администрации США по закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе.

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