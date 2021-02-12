В ООН поддержали решение США исключить хуситов из списка террористов

Исключение американскими властями хуситов из списка террористических организаций является позитивным шагом, заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, действия и заявления со стороны США, касающиеся Йемена, в том числе по поводу хуситов, «были чрезвычайно позитивными».

«Мы надеемся, что это поможет дать импульс урегулированию политическим путём конфликта в Йемене», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон с 16 февраля исключает хуситов из списка террористов. Минфин США за день до инаугурации Джо Байдена объявил о внесении движения в этот список.

4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования.