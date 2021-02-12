В ООН поддержали решение США исключить хуситов из списка террористов
- Reuters
По его словам, действия и заявления со стороны США, касающиеся Йемена, в том числе по поводу хуситов, «были чрезвычайно позитивными».
«Мы надеемся, что это поможет дать импульс урегулированию политическим путём конфликта в Йемене», — цитирует Дюжаррика ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон с 16 февраля исключает хуситов из списка террористов. Минфин США за день до инаугурации Джо Байдена объявил о внесении движения в этот список.
4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования.