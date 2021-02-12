В ООН поддержали решение США исключить хуситов из списка террористов

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Исключение американскими властями хуситов из списка террористических организаций является позитивным шагом, заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН поддержали решение США исключить хуситов из списка террористов
  • Reuters

По его словам, действия и заявления со стороны США, касающиеся Йемена, в том числе по поводу хуситов, «были чрезвычайно позитивными».

«Мы надеемся, что это поможет дать импульс урегулированию политическим путём конфликта в Йемене», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон с 16 февраля исключает хуситов из списка террористов. Минфин США за день до инаугурации Джо Байдена объявил о внесении движения в этот список.

4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования.

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