Россия выступила за оздоровление отношений с Литвой

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Россия отметила важность оздоровления отношений с Литвой и продвижения двусторонних российско-литовских связей в разных сферах.
Россия выступила за оздоровление отношений с Литвой
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении посольства России в Литве.

Как отметили в ведомстве, 2 февраля посол России Алексей Исаков вручил верительные грамоты президенту республики Гитанасу Науседе.

«В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы нынешнего состояния российско-литовских отношений. С нашей стороны отмечена важность их оздоровления и продвижения двусторонних связей в различных сферах, включая культурную, научно-образовательную и другие», — заявили в посольстве.

Там добавили, что Исаков подчеркнул готовность к сотрудничеству с Литвой на принципах добрососедства, уважения и взаимного учёта интересов при наличии аналогичного подхода со стороны литовских партнёров.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве вместо Александра Удальцова.

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