Патрушев встретился в Москве с генсеком по нацбезопасности Франции

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры в Москве с генсеком по обороне и национальной безопасности Франции Стефаном Буйоном.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.

«Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что собеседники уделили отдельное внимание «сотрудничеству в области кибербезопасности, отметив постоянное расширение спектра вызовов и угроз в информационной сфере, в том числе в связи с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий».

Ранее Патрушев встретился в Москве с руководителем Федеральной службы разведки Швейцарии Жан-Филиппом Годеном.