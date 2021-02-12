Патрушев встретился в Москве с генсеком по нацбезопасности Франции
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.
«Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности», — говорится в заявлении.
Отмечается, что собеседники уделили отдельное внимание «сотрудничеству в области кибербезопасности, отметив постоянное расширение спектра вызовов и угроз в информационной сфере, в том числе в связи с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий».
Ранее Патрушев встретился в Москве с руководителем Федеральной службы разведки Швейцарии Жан-Филиппом Годеном.