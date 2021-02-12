Патрушев встретился в Москве с генсеком по нацбезопасности Франции

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры в Москве с генсеком по обороне и национальной безопасности Франции Стефаном Буйоном.
Патрушев встретился в Москве с генсеком по нацбезопасности Франции
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.

«Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что собеседники уделили отдельное внимание «сотрудничеству в области кибербезопасности, отметив постоянное расширение спектра вызовов и угроз в информационной сфере, в том числе в связи с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий».

Ранее Патрушев встретился в Москве с руководителем Федеральной службы разведки Швейцарии Жан-Филиппом Годеном.

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