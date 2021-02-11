Байден прекратил финансирование строительства стены у границы с Мексикой
- Reuters
«Я пришёл к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным», — говорится в письме, направленном президентом спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Он отметил, что его администрация не допустит «траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе», а также попросил «тщательного пересмотра всех ресурсов, направленных на это».
Ранее Байден отозвал предложение экс-главы страны Дональда Трампа по сокращению ряда статей бюджетных расходов.