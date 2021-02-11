Байден прекратил финансирование строительства стены у границы с Мексикой

Президент США Джо Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

«Я пришёл к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным», — говорится в письме, направленном президентом спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Он отметил, что его администрация не допустит «траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе», а также попросил «тщательного пересмотра всех ресурсов, направленных на это».

Ранее Байден отозвал предложение экс-главы страны Дональда Трампа по сокращению ряда статей бюджетных расходов.