Байден прекратил финансирование строительства стены у границы с Мексикой

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Президент США Джо Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.
Байден прекратил финансирование строительства стены у границы с Мексикой
  • Reuters

«Я пришёл к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным», — говорится в письме, направленном президентом спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Он отметил, что его администрация не допустит «траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе», а также попросил «тщательного пересмотра всех ресурсов, направленных на это».

Ранее Байден отозвал предложение экс-главы страны Дональда Трампа по сокращению ряда статей бюджетных расходов.

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